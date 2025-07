Contrainte à l’abandon au premier tour de Wimbledon et loin de son meilleur niveau depuis plusieurs mois en raison notam­ment d’un corps fatigué, Ons Jabeur a décidé de faire une pause indé­ter­minée avec le circuit professionnel.

La Tunisienne s’est expli­quée au sujet de cette annonce dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 17, 2025

« Ces deux dernières années, je me suis donné beau­coup de mal, j’ai lutté contre les bles­sures et j’ai relevé de nombreux autres défis. Mais au fond de moi, cela fait long­temps que je ne me suis pas sentie vrai­ment heureuse sur le court. Le tennis est un sport magni­fique. Mais aujourd’hui, je pense qu’il est temps de prendre du recul et de me donner enfin la prio­rité : pour respirer, pour guérir et pour redé­cou­vrir la joie de vivre tout simple­ment. Merci à tous mes fans pour leur compré­hen­sion. Votre soutien et votre amour comptent énor­mé­ment pour moi. Je les porte toujours avec moi. Même lorsque je serai loin du terrain, je conti­nuerai à rester proche et connectée de diffé­rentes manières, et à partager ce voyage avec vous tous. »