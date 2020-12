Première joueuse arabe à atteindre les huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem lors de l’Open d’Australie en début d’année 2020, Ons Jabeur ne cesse de progresser depuis ses débuts chez les professionnels en 2012. L’actuelle 31e joueuse mondiale vient d’annoncer la signature d’un tout nouveau contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne Qatar Airways. La Tunisienne de 26 ans devra porter un logo Qatar Airways sur toutes ses tenues de match en 2021.

« En tant que joueuse de tennis professionnel, je voyage beaucoup à travers le monde et Qatar Airways est l’une des plus grandes compagnies aériennes avec laquelle j’ai voyagé. J’ai hâte de profiter autant que possible de leur fabuleux service et de leur confort au cours de l’année à venir ! À bientôt les copains ! », a écrit Jabeur sur son compte Instagram qui doit être ravie d’un tel contrat pour la suite de sa carrière.