L’ex‐top 20 Daria Saville a lâché une petite bombe en plai­san­tant sur un retour de Maria Sharapova, retraitée des courts depuis 2020.

« Je sens un autre retour. Personne ne fait des exer­cices spéci­fiques comme celui‐ci juste pour ‘se sentir’ bien », a estimé l’ac­tuelle 264e joueuse mondiale.

La Russe a en effet été filmée en train de s’en­traîner inten­sé­ment en salle de sport.

Et pour­tant, l’ex‐numéro 1 mondiale, aujourd’hui âgée de 36 ans, prépa­re­rait unique­ment un match de pick­le­ball, un sport de raquette très popu­laire sur le conti­nent nord‐Américain, en compa­gnie d’autres légendes : Andre Agassi, Steffi Graf et John McEnroe.

And she’s actually making her come­back… for pick­le­ball ! 🤪



Warming up for The Pickleball Slam on 4 Feb 2024 along­side John McEnroe, Andre Agassi and Steffi Graf. Can’t wait to see her holding a racquet again 🤩😅😂 pic.twitter.com/YKUwjMQdO9