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La vie de Caroline Garcia ne sera plus jamais la même

Par
Thomas S
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1881

C’est le bonheur à l’état brut pour Caroline Garcia.

Un an presque jour pour jour après avoir mis un terme à sa carrière, à seule­ment 31 ans, pour se concen­trer plei­ne­ment à sa vie de femme, l’an­cienne 4e joueuse mondiale a annoncé ce jeudi avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon nommé Pablo.

Et au vu des photos publiées par la Française sur son compte Instagram, cela s’est visi­ble­ment très bien passé. 

On lui souhaite évidem­ment tout le bonheur du monde dans sa nouvelle vie. 

Publié le jeudi 6 août 2026 à 12:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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