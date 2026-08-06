C’est le bonheur à l’état brut pour Caroline Garcia.

Un an presque jour pour jour après avoir mis un terme à sa carrière, à seule­ment 31 ans, pour se concen­trer plei­ne­ment à sa vie de femme, l’an­cienne 4e joueuse mondiale a annoncé ce jeudi avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon nommé Pablo.

Et au vu des photos publiées par la Française sur son compte Instagram, cela s’est visi­ble­ment très bien passé.

On lui souhaite évidem­ment tout le bonheur du monde dans sa nouvelle vie.