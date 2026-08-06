C’est le bonheur à l’état brut pour Caroline Garcia.
Un an presque jour pour jour après avoir mis un terme à sa carrière, à seulement 31 ans, pour se concentrer pleinement à sa vie de femme, l’ancienne 4e joueuse mondiale a annoncé ce jeudi avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon nommé Pablo.
Et au vu des photos publiées par la Française sur son compte Instagram, cela s’est visiblement très bien passé.
On lui souhaite évidemment tout le bonheur du monde dans sa nouvelle vie.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 12:30