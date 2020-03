Le monde du sport n’en finit plus d’être perturbé par le coronavirus. La WTA, dont le circuit passe énormément en Asie, a décidé d’annuler le tournoi d’Anning (un WTA 125K) qui devait avoir lieu du 27 avril au 3 mai sur terre battue. « La décision a été prise dans l’intérêt des joueuses, du tournoi, du staff de la WTA et des fans, précise la WTA dans son communiqué. Nous surveillons la situation de près car il n’y a rien de plus important que de protégé la santé de notre communauté ainsi que nos fans. Nous continuons d’échanger avec des experts médicaux à mesure que l’information évolue sur ce virus et nous restons vigilants dans la gestion de cette situation difficile. »