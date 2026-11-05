Alors que Jessica Pegula a été filmée et enre­gis­trée en train de criti­quer le compor­te­ment de Mirra Andreeva, après un entraî­ne­ment avec cette dernière avant les finales WTA qui débu­te­ront ce dimanche à Indian Wells (du 8 au 15 novembre), la WTA a tenu à réagir en s’ex­cu­sant auprès des joueuses.

En effet, il semble­rait que celles‐ci n’aient pas été suffi­sam­ment infor­mées concer­nant la présence de micros sur le court.

The WTA admits failure to inform players of prac­tice lives­tream micro­phones amid Pegula hot mic inci­dent :



« The WTA takes full respon­si­bi­lity for failing to inform our players and their teams that micro­phones, in place to give fans a lives­tream of the players’ prac­tice, were… pic.twitter.com/k6XVTJJ35G — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2026

« La WTA assume l’en­tière respon­sa­bi­lité de ne pas avoir informé nos joueuses et leurs équipes que les micro­phones, installés pour permettre aux fans de suivre en direct les entraî­ne­ments des joueuses, étaient activés sur les courts lors des Finales WTA. Nous présen­tons nos sincères excuses pour ne pas avoir rempli notre devoir de veiller à ce que les joueuses et leurs entraî­neurs soient correc­te­ment informés. »