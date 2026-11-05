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La WTA s’ex­plique après la polé­mique entre Pegula et Andreeva : « Nous présen­tons nos sincères excuses pour ne pas avoir rempli notre devoir de veiller à ce que les joueuses et leurs entraî­neurs soient correc­te­ment informés »

Par
Thomas S
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Alors que Jessica Pegula a été filmée et enre­gis­trée en train de criti­quer le compor­te­ment de Mirra Andreeva, après un entraî­ne­ment avec cette dernière avant les finales WTA qui débu­te­ront ce dimanche à Indian Wells (du 8 au 15 novembre), la WTA a tenu à réagir en s’ex­cu­sant auprès des joueuses.

En effet, il semble­rait que celles‐ci n’aient pas été suffi­sam­ment infor­mées concer­nant la présence de micros sur le court. 

« La WTA assume l’en­tière respon­sa­bi­lité de ne pas avoir informé nos joueuses et leurs équipes que les micro­phones, installés pour permettre aux fans de suivre en direct les entraî­ne­ments des joueuses, étaient activés sur les courts lors des Finales WTA. Nous présen­tons nos sincères excuses pour ne pas avoir rempli notre devoir de veiller à ce que les joueuses et leurs entraî­neurs soient correc­te­ment informés. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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