Alors que Jessica Pegula a été filmée et enregistrée en train de critiquer le comportement de Mirra Andreeva, après un entraînement avec cette dernière avant les finales WTA qui débuteront ce dimanche à Indian Wells (du 8 au 15 novembre), la WTA a tenu à réagir en s’excusant auprès des joueuses.
En effet, il semblerait que celles‐ci n’aient pas été suffisamment informées concernant la présence de micros sur le court.
« La WTA assume l’entière responsabilité de ne pas avoir informé nos joueuses et leurs équipes que les microphones, installés pour permettre aux fans de suivre en direct les entraînements des joueuses, étaient activés sur les courts lors des Finales WTA. Nous présentons nos sincères excuses pour ne pas avoir rempli notre devoir de veiller à ce que les joueuses et leurs entraîneurs soient correctement informés. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 19:55