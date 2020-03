La WTA n’avait toujours pas effectué une annonce officielle et préférait, jusqu’à présent, annuler au fur et à mesure les tournois. Suite à un communiqué de presse, la WTA annonce la suspension de son circuit jusqu’au 2 mai en raison de la pandémie du coronavirus. « En raison du coronavirus, les tournois de Stuttgart, Istanbul et Prague n’auront pas lieu, a annoncé la WTA. A ce stade, la WTA est suspendue jusqu’au 2 mai. Nous prendrons une décision dans la semaine à venir concernant les événements restants sur la terre battue européenne et nous continuons de surveiller de près la situation et son impact sur la saison 2020. »

WTA Statement on upcoming clay court swing :

Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.

At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 —> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH

— WTA (@WTA) March 16, 2020