L’annonce Badosa après son nouvel abandon : « Parfois, je me demande comment je fais pour surmonter les moments les plus diffi­ciles et les plus douloureux… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En larmes après avoir été contrainte à l’abandon contre Karolina Muchova au troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin, Paula Badosa (18e mondiale), plombée par les bles­sures, a décidé mettre un terme à sa saison. 

« Parfois, je me demande comment je fais pour surmonter les moments les plus diffi­ciles et les plus doulou­reux. Et en vérité, c’est préci­sé­ment dans ces moments‐là que je découvre ma plus grande force. Chaque revers est doulou­reux, mais il me rappelle aussi combien je veux me battre, combien je veux revenir plus forte. Je n’au­rais pas pu y arriver sans ceux qui conti­nuent de croire en moi. Leur soutien me soutient dans les moments diffi­ciles et leur foi me donne du courage lorsque le doute s’ins­talle. Il n’y a pas de plus grand senti­ment que de rentrer sur un court de tennis et de les voir là, à mes côtés. Cette énergie, cet amour. Je ne pourrai jamais leur être assez recon­nais­sant. Peu importe le nombre d’obs­tacles qui se dres­se­ront sur mon chemin, je vous promets ceci : je conti­nuerai à me battre, je conti­nuerai à pousser et je conti­nuerai à trouver un moyen de revenir »

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 10:14

