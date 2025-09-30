En larmes après avoir été contrainte à l’abandon contre Karolina Muchova au troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin, Paula Badosa (18e mondiale), plombée par les bles­sures, a décidé mettre un terme à sa saison.

🚨Paula Badosa 🇪🇸 anuncia a través de su insta­gram que no volverá a las pistas hasta 2026.



Te espe­ramos con los brazos abiertos, @paulabadosa ❤️

« Parfois, je me demande comment je fais pour surmonter les moments les plus diffi­ciles et les plus doulou­reux. Et en vérité, c’est préci­sé­ment dans ces moments‐là que je découvre ma plus grande force. Chaque revers est doulou­reux, mais il me rappelle aussi combien je veux me battre, combien je veux revenir plus forte. Je n’au­rais pas pu y arriver sans ceux qui conti­nuent de croire en moi. Leur soutien me soutient dans les moments diffi­ciles et leur foi me donne du courage lorsque le doute s’ins­talle. Il n’y a pas de plus grand senti­ment que de rentrer sur un court de tennis et de les voir là, à mes côtés. Cette énergie, cet amour. Je ne pourrai jamais leur être assez recon­nais­sant. Peu importe le nombre d’obs­tacles qui se dres­se­ront sur mon chemin, je vous promets ceci : je conti­nuerai à me battre, je conti­nuerai à pousser et je conti­nuerai à trouver un moyen de revenir »