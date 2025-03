Daria Kasatkina n’en finit plus de nous étonner. Membre du top 10 depuis plusieurs années, elle a fait une décla­ra­tion pour le moins surpre­nante sur les réseaux sociaux.

Après treize années passées à concourir sous les couleurs russes, la joueuse de 27 ans a décidé de changer de natio­na­lité sportive.

Elle l’a annoncé sur Instagram : elle repré­sen­tera désor­mais l’Australie sur le circuit, un pays qu’elle apprécie depuis toujours, comme elle l’explique dans sa déclaration.

« Je suis fier d’an­noncer que je repré­sen­terai ma nouvelle patrie, l’Australie, dans ma carrière de joueur de tennis profes­sionnel à partir de main­te­nant.

Il est évident que certains aspects de cette déci­sion n’ont pas été faciles à prendre. Je tiens à exprimer mes remer­cie­ments et ma grati­tude à ma famille, à mes entraî­neurs et à tous ceux qui m’ont soutenue tout au long de mon parcours dans le tennis. J’aurai toujours du respect et de l’es­time pour mes racines, mais je suis ravie d’en­tamer ce nouveau chapitre de ma carrière et de ma vie sous le drapeau austra­lien » a déclaré la douzième mondiale.

Clairement opposée à son gouver­ne­ment lors du début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, Daria va donc encore plus loin en choi­sis­sant de changer de nationalité.