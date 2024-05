Et si Serena Williams tentait un ultime retour sur le circuit ? C’est la ques­tion que de nombreux fans et obser­va­teurs se posent depuis quelques heures et la publi­ca­tion de ce post par la légende américaine.

« Je suis prête à frapper à nouveau des balles », a écrit celle qui est devenue maman pour la deuxième fois en août dernier.

Si elle n’a jamais vrai­ment écarter la possi­bi­lité de réaliser un énième « come‐back » depuis son dernier match disputé à l’US Open en septembre 2022, Serena, aujourd’hui âgée de 42 ans, a depuis fait passer quelques messages énig­ma­tiques. Sans pour le moment sauter le pas.

I’m ready to hit some balls again — Serena Williams (@serenawilliams) May 21, 2024

Peut‐être a‑t‐elle juste l’in­ten­tion de prendre du plaisir sur son propre court, au sein de sa propriété, sans penser à la compé­ti­tion ? A suivre…