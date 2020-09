Sascha Bajin a visiblement du mal à se remettre de sa séparation avec l’Ukrainienne Dayana Yastremska. Ce jeudi, la 25e joueuse mondiale a mis un terme à sa collaboration avec le coach allemand entamée en octobre 2019. Quelques heures plus tard, Bajin répondait par un message quelque peu amer sur son compte Twitter : « Je veux croire que nous voulons tous les deux la même chose, mais nos chemins pour y arriver étaient différents. J’apprends beaucoup de vous et je tiens à remercier toute la famille de m’avoir fait confiance en premier lieu. Je suis également sûr que ne pas se voir et s’entraîner ensemble pendant 6 mois nous a davantage aidés à nous séparer plutôt qu’à nous rapprocher en équipe », a déclaré l’ancien mentor de Naomi Osaka.

Pour rappel, Bajin avait vu son association avec la Japonaise s’arrêter brusquement après son titre remporté à l’Open d’Australie en janvier 2019. Quelques mois plus tard, en avril, il annonçait une nouvelle entente avec Kristina Mladenovic avant de finalement couper court à l’aventure en rejoignant Yastremska.