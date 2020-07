C’est un peu la panique au sein des institutions du tennis. Si lors de l’annonce du calendrier de reprise les voyants étaient au vert, ils sont aujourd’hui rouge si on se base sur la progression de la pandémie notamment aux Etats-Unis.

Cette situation a donc forcément changé la donne. Hier, lors d’un zoom avec les joueurs, l’ATP a convenu qu’elle prendrait une décision le plus tard possible concernant la tournée américaine. Logiquement ce sera fin juillet. La WTA en fera de même.

Il est à noter que la WTA n’est pas exactement dans la même situation avec un tournoi organisé en Europe à Palerme début Août et qui devrait avoir lieu même si on ne joue pas aux Etats-Unis.

De toute façon, comme l’a rappelé aux médias Andrea Gaudenzi, l’ATP et la WTA n’ont pas vraiment de pouvoir : « Nous en saurons plus au sujet de cette situation extrêmement complexe au cours des deux prochaines semaines. La décision finale appartient à l’USTA. Nous dépendons des gouvernements nationaux et de l’évolution de la maladie »