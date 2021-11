Après la réac­tion de la WTA, c’est au tour de l’ATP de monter au créneau dans l’af­faire Puegnh. La pres­sion est donc logi­que­ment entrain de monter d côté des auto­rités chinoises et c’est bien normal.

« Il n’y a rien de plus impor­tant pour nous que la sécu­rité de notre commu­nauté de tennis. Nous avons été profon­dé­ment préoc­cupés par l’in­cer­ti­tude entou­rant la sécu­rité immé­diate et le sort de la joueuse WTA Peng Shuai. Nous sommes rassurés par les récentes infor­ma­tions reçues par la WTA qui affirme qu’elle est en sécu­rité. Par ailleurs, nous soute­nons plei­ne­ment l’appel de la WTA à une enquête complète, juste et trans­pa­rente sur les allé­ga­tions d’agres­sion sexuelle contre Peng Shuai » a déclaré le président Andrea Gaudenzi.