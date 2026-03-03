Un mois après avoir annoncé sa séparation avec son entraîneur, Francisco Roig, avec qui elle est restée à peine six mois, Emma Raducanu a finalement décidé de rappeler Mark Petchey, l’avant dernier sur la longue liste des coachs congédiés depuis sa fameuse victoire à l’US Open 2021.
Interrogée sur cet énième changement au sein de son staff, Laura Robson n’a pas voulu accabler sa jeune compatriote.
« On fait toujours tout un plat du changement d’entraîneur d’Emma. De toute évidence, elle s’entend très bien avec Petch et ils partagent visiblement beaucoup d’idées. Je ne sais pas s’il a le temps de le faire sur le long terme, mais je pense qu’Emma devrait avoir confiance. Nous avons vu ses matchs contre Aryna Sabalenka l’année dernière et ils étaient serrés, elle doit donc en tirer beaucoup d’enseignements. Ce dont elle a besoin, c’est d’une identité claire et d’un état d’esprit précis quant à ce qu’elle veut faire sur le court. Lorsqu’elle y parvient, elle a démontré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures joueuses. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 16:46