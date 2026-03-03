Un mois après avoir annoncé sa sépa­ra­tion avec son entraî­neur, Francisco Roig, avec qui elle est restée à peine six mois, Emma Raducanu a fina­le­ment décidé de rappeler Mark Petchey, l’avant dernier sur la longue liste des coachs congé­diés depuis sa fameuse victoire à l’US Open 2021.

Interrogée sur cet énième chan­ge­ment au sein de son staff, Laura Robson n’a pas voulu acca­bler sa jeune compatriote.

« On fait toujours tout un plat du chan­ge­ment d’en­traî­neur d’Emma. De toute évidence, elle s’en­tend très bien avec Petch et ils partagent visi­ble­ment beau­coup d’idées. Je ne sais pas s’il a le temps de le faire sur le long terme, mais je pense qu’Emma devrait avoir confiance. Nous avons vu ses matchs contre Aryna Sabalenka l’année dernière et ils étaient serrés, elle doit donc en tirer beau­coup d’en­sei­gne­ments. Ce dont elle a besoin, c’est d’une iden­tité claire et d’un état d’esprit précis quant à ce qu’elle veut faire sur le court. Lorsqu’elle y parvient, elle a démontré qu’elle pouvait riva­liser avec les meilleures joueuses. »