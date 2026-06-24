Qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Bad‐Homburg après une victoire en trois sets contre Samsonova, Elina Svitolina a finalement décidé de déclarer forfait pour la suite du tournoi à cause d’une blessure à la hanche. Certainement une mesure de précaution pour l’Ukrainienne à seulement cinq jours du début de Wimbledon.
Un contre‐temps qui va peut‐être lui permettre de faire un détour par sa résidence où son mari, Gaël Monfils, et sa fille, Skaï, semblent passer de bon moment. C’est en tout cas ce qu’elle a confié sur le court après sa succès sur le gazon allemand. Extraits.
Après son match sur ce court, Naomi Osaka a confié que la première chose qu’elle ferait serait d’appeler sa fille. Vous discutez souvent en vidéo avec votre petite fille ?
Tous les matins. Dès que Skaï se réveille, on s’appelle. C’est un moment important de ma journée, et j’adore lui parler. Elle me raconte tout : comment elle passe son temps à la piscine, comment elle joue avec mon mari (sourire). Alors, pour être honnête, je suis même un peu jalouse. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 17:07