Accueil WTA

L’aveu d’Elina Svitolina‐Monfils sur la vie du circuit loin de Gaël et de sa fille : « Je suis un peu jalouse »

Par
Thomas S
-
140
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Bad‐Homburg après une victoire en trois sets contre Samsonova, Elina Svitolina a fina­le­ment décidé de déclarer forfait pour la suite du tournoi à cause d’une bles­sure à la hanche. Certainement une mesure de précau­tion pour l’Ukrainienne à seule­ment cinq jours du début de Wimbledon. 

Un contre‐temps qui va peut‐être lui permettre de faire un détour par sa rési­dence où son mari, Gaël Monfils, et sa fille, Skaï, semblent passer de bon moment. C’est en tout cas ce qu’elle a confié sur le court après sa succès sur le gazon alle­mand. Extraits. 

Après son match sur ce court, Naomi Osaka a confié que la première chose qu’elle ferait serait d’ap­peler sa fille. Vous discutez souvent en vidéo avec votre petite fille ?
Tous les matins. Dès que Skaï se réveille, on s’ap­pelle. C’est un moment impor­tant de ma journée, et j’adore lui parler. Elle me raconte tout : comment elle passe son temps à la piscine, comment elle joue avec mon mari (sourire). Alors, pour être honnête, je suis même un peu jalouse. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥