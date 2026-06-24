Qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Bad‐Homburg après une victoire en trois sets contre Samsonova, Elina Svitolina a fina­le­ment décidé de déclarer forfait pour la suite du tournoi à cause d’une bles­sure à la hanche. Certainement une mesure de précau­tion pour l’Ukrainienne à seule­ment cinq jours du début de Wimbledon.

Un contre‐temps qui va peut‐être lui permettre de faire un détour par sa rési­dence où son mari, Gaël Monfils, et sa fille, Skaï, semblent passer de bon moment. C’est en tout cas ce qu’elle a confié sur le court après sa succès sur le gazon alle­mand. Extraits.

Après son match sur ce court, Naomi Osaka a confié que la première chose qu’elle ferait serait d’ap­peler sa fille. Vous discutez souvent en vidéo avec votre petite fille ?

Tous les matins. Dès que Skaï se réveille, on s’ap­pelle. C’est un moment impor­tant de ma journée, et j’adore lui parler. Elle me raconte tout : comment elle passe son temps à la piscine, comment elle joue avec mon mari (sourire). Alors, pour être honnête, je suis même un peu jalouse. »