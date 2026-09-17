Titrée à la surprise générale à l’US Open 2021 alors qu’elle sortait des qualifications, Emma Raducanu avait réalisé lors de ce tournoi un exploit considérable et historique.
Et si la joueuse britannique a pu surfer sur cette vague, notamment d’un point de vue financier, en signant un bon nombre de contrats lucratifs, cela l’a également placé dans l’oeil du cyclone médiatique, ce qui n’est pas évident à gérer, surtout pour une jeune fille de 18 ans.
C’est notamment ce qu’elle a tenu à rappeler lors d’une récente interview accordée pour l’un de ses sponsors, Uniqlo.
« J’étais moi‐même un peu abasourdie, puisque j’avais dix‐huit ans à l’époque. Je ne suis pas sûre d’avoir pleinement compris comment cela s’inscrivait dans le cadre du Grand Chelem. Cela m’a ouvert davantage d’opportunités et de rencontres que je n’aurais jamais pu l’imaginer. C’est comme un rêve, même si les attentes et les jugements sont devenus de plus en plus intenses. Par moments, cela a représenté un lourd fardeau. J’ai appris toutes sortes de choses et je suis bien plus forte qu’avant. Je continue bien sûr à évoluer. Je suppose qu’on peut dire que j’ai acquis la force nécessaire pour affronter tout ce qui m’attend. »
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 09:50