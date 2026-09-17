Titrée à la surprise géné­rale à l’US Open 2021 alors qu’elle sortait des quali­fi­ca­tions, Emma Raducanu avait réalisé lors de ce tournoi un exploit consi­dé­rable et historique.

Et si la joueuse britan­nique a pu surfer sur cette vague, notam­ment d’un point de vue finan­cier, en signant un bon nombre de contrats lucra­tifs, cela l’a égale­ment placé dans l’oeil du cyclone média­tique, ce qui n’est pas évident à gérer, surtout pour une jeune fille de 18 ans.

C’est notam­ment ce qu’elle a tenu à rappeler lors d’une récente inter­view accordée pour l’un de ses spon­sors, Uniqlo.

« J’étais moi‐même un peu abasourdie, puisque j’avais dix‐huit ans à l’époque. Je ne suis pas sûre d’avoir plei­ne­ment compris comment cela s’inscrivait dans le cadre du Grand Chelem. Cela m’a ouvert davan­tage d’opportunités et de rencontres que je n’aurais jamais pu l’imaginer. C’est comme un rêve, même si les attentes et les juge­ments sont devenus de plus en plus intenses. Par moments, cela a repré­senté un lourd fardeau. J’ai appris toutes sortes de choses et je suis bien plus forte qu’avant. Je continue bien sûr à évoluer. Je suppose qu’on peut dire que j’ai acquis la force néces­saire pour affronter tout ce qui m’attend. »