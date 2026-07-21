Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de Roland‐Garros en 2008, Ana Ivanovic a récem­ment fait un sacré témoi­gnage à propos de sa carrière, relayé par le compte Twitter, Tennis Photos.

L’ex‐joueuse serbe a en effet révélé qu’elle a long­temps souf­fert de crise de paniques sur le court, ce qui l’a empêché de performer. Un aveu qui inter­vient 10 ans après sa retraite.

People would wonder what suddenly happened in the middle of a match, why my game would fall apart but the truth is that I’d be over­come by panic and simply couldn’t go on. Then I’d be overw­helmed by the fear of having to go out and play in front of people again the next day.(2/2) — Tennis Photos (@tennis_photos) July 20, 2026

« Au cours des dernières années de ma carrière, j’ai souf­fert de crises de panique très violentes chaque fois que je devais entrer sur le court. Je n’en ai jamais parlé, mais ces crises étaient d’une inten­sité incroyable. Les gens se deman­daient ce qui pouvait bien m’arriver soudai­ne­ment au milieu d’un match, pour­quoi mon jeu s’effondrait, mais la vérité, c’est que j’étais submergée par la panique et que je ne pouvais tout simple­ment plus conti­nuer. Ensuite, j’étais envahie par la peur de devoir retourner jouer devant un public le lendemain. »