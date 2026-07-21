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L’aveu inquié­tant d’Ana Ivanovic sur sa carrière : « Je n’en ai jamais parlé. Les gens se deman­daient ce qui pouvait bien m’arriver soudai­ne­ment au milieu d’un match, pour­quoi mon jeu s’effondrait, mais la vérité, c’est que j’étais submergée par la panique »

Par
Thomas S
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Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de Roland‐Garros en 2008, Ana Ivanovic a récem­ment fait un sacré témoi­gnage à propos de sa carrière, relayé par le compte Twitter, Tennis Photos.

L’ex‐joueuse serbe a en effet révélé qu’elle a long­temps souf­fert de crise de paniques sur le court, ce qui l’a empêché de performer. Un aveu qui inter­vient 10 ans après sa retraite. 

« Au cours des dernières années de ma carrière, j’ai souf­fert de crises de panique très violentes chaque fois que je devais entrer sur le court. Je n’en ai jamais parlé, mais ces crises étaient d’une inten­sité incroyable. Les gens se deman­daient ce qui pouvait bien m’arriver soudai­ne­ment au milieu d’un match, pour­quoi mon jeu s’effondrait, mais la vérité, c’est que j’étais submergée par la panique et que je ne pouvais tout simple­ment plus conti­nuer. Ensuite, j’étais envahie par la peur de devoir retourner jouer devant un public le lendemain. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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