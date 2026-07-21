Ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de Roland‐Garros en 2008, Ana Ivanovic a récemment fait un sacré témoignage à propos de sa carrière, relayé par le compte Twitter, Tennis Photos.
L’ex‐joueuse serbe a en effet révélé qu’elle a longtemps souffert de crise de paniques sur le court, ce qui l’a empêché de performer. Un aveu qui intervient 10 ans après sa retraite.
People would wonder what suddenly happened in the middle of a match, why my game would fall apart but the truth is that I’d be overcome by panic and simply couldn’t go on. Then I’d be overwhelmed by the fear of having to go out and play in front of people again the next day.(2/2)— Tennis Photos (@tennis_photos) July 20, 2026
« Au cours des dernières années de ma carrière, j’ai souffert de crises de panique très violentes chaque fois que je devais entrer sur le court. Je n’en ai jamais parlé, mais ces crises étaient d’une intensité incroyable. Les gens se demandaient ce qui pouvait bien m’arriver soudainement au milieu d’un match, pourquoi mon jeu s’effondrait, mais la vérité, c’est que j’étais submergée par la panique et que je ne pouvais tout simplement plus continuer. Ensuite, j’étais envahie par la peur de devoir retourner jouer devant un public le lendemain. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 14:44