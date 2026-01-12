AccueilWTAL'aveu inquiétant d'Iga Swiatek à moins d'une semaine de l'Open d'Australie :...
L’aveu inquié­tant d’Iga Swiatek à moins d’une semaine de l’Open d’Australie : « Je n’étais clai­re­ment pas au top de ma forme »

Si Iga Swiatek affi­chait natu­rel­le­ment un large sourire à l’issue de la victoire de son pays, la Pologne, sur la United Cup, l’ac­tuelle 2e joueuse mondiale a malgré tout montré des signes inquié­tants de fébri­lité lors de ses deux défaites face à Coco Gauff et Belinda Bencic.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse après la finale remportée face à la Suisse, Iga a tenté de rassurer tout en admet­tant qu’elle n’était pas encore au point physi­que­ment, le tout à moins d’une semaine du début de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février). 

« Tout va bien. J’ai juste des cour­ba­tures. Je suppose que c’est le premier tournoi de l’année, et le corps est mis à rude épreuve diffé­rem­ment qu’en saison régu­lière. Mais j’ai eu la même chose l’année dernière. Je vais bien récu­pérer, prendre quelques jours de repos. Je connais aussi ces événe­ments par équipe. J’adore ça, mais c’est vrai­ment épui­sant. Je dois encore trouver comment équi­li­brer ça, peut‐être à l’avenir (sourire). Je suis telle­ment enthou­siaste sur le banc, oui, c’est presque comme jouer un match, honnê­te­ment. Oui, tout va bien. Physiquement, je n’étais clai­re­ment pas au top de ma forme dans le deuxième set. Belinda (Bencic) en a vrai­ment profité pour me pousser dans mes retran­che­ments. Je vais essayer de recti­fier le tir pour l’Open d’Australie et on verra bien. »

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 13:43

