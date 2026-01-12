Si Iga Swiatek affichait naturellement un large sourire à l’issue de la victoire de son pays, la Pologne, sur la United Cup, l’actuelle 2e joueuse mondiale a malgré tout montré des signes inquiétants de fébrilité lors de ses deux défaites face à Coco Gauff et Belinda Bencic.
Interrogée à ce sujet en conférence de presse après la finale remportée face à la Suisse, Iga a tenté de rassurer tout en admettant qu’elle n’était pas encore au point physiquement, le tout à moins d’une semaine du début de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février).
« Tout va bien. J’ai juste des courbatures. Je suppose que c’est le premier tournoi de l’année, et le corps est mis à rude épreuve différemment qu’en saison régulière. Mais j’ai eu la même chose l’année dernière. Je vais bien récupérer, prendre quelques jours de repos. Je connais aussi ces événements par équipe. J’adore ça, mais c’est vraiment épuisant. Je dois encore trouver comment équilibrer ça, peut‐être à l’avenir (sourire). Je suis tellement enthousiaste sur le banc, oui, c’est presque comme jouer un match, honnêtement. Oui, tout va bien. Physiquement, je n’étais clairement pas au top de ma forme dans le deuxième set. Belinda (Bencic) en a vraiment profité pour me pousser dans mes retranchements. Je vais essayer de rectifier le tir pour l’Open d’Australie et on verra bien. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 13:43