La WTA a annoncé de grands changements hier avec de nouveaux noms de tournois, un nouveau logo et une refonte du site. Dans un entretien accordée à Forbes, le président de l’association, Micky Lawler, s’est réjouit de lancer cette nouvelle ère.

« Nous travaillons sur une nouvelle image de marque et un nouveau logo depuis deux ans. L’ancien logo, l’ellipse, a été formidable et bien accueilli, mais il ne reflétait pas visuellement le tennis féminin. À notre avis, nous avions besoin de cela, pour créer une connexion très visuelle entre le sport et le logo, et c’est ce que ce logo réalise », a-t-il déclaré au média américain.