La WTA vient de mettre à jour son calendrier de fin de saison. Après l’annulation définitive de presque tous les tournois asiatiques (Wuhan, Hong-Kong, Nanchang, Tianjin et Pékin), celui de Taipei est également supprimé. Seul Séoul est maintenu et les dates restent encore à définir. Linz et Moscou sont également au programme :

Calendrier #WTA de fin de saison — September 10, 2020