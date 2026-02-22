2026 commence à ressem­bler à un long chemin de croix pour Loïs Boisson.

Déjà forfait pour l’Open d’Australie et le début de saison en raison d’une bles­sure à la jambe gauche contractée en fin d’année dernière, la Française, qui avait expliqué « vivre une période très compli­quée depuis plusieurs mois, une période diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment », a une nouvelle fois décidé de repousser son retour en se reti­rant du WTA 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).

Si elle reste toujours inscrite sur le tournoi de Miami (du 17 au 29 mars), la tendance est désor­mais à un retour pour la saison de terre battue, sa surface favo­rite. Le WTA 250 de Rouen (du 13 au 19 avril) a d’ailleurs récem­ment annoncé la présence de la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros…