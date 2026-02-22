2026 commence à ressembler à un long chemin de croix pour Loïs Boisson.
Déjà forfait pour l’Open d’Australie et le début de saison en raison d’une blessure à la jambe gauche contractée en fin d’année dernière, la Française, qui avait expliqué « vivre une période très compliquée depuis plusieurs mois, une période difficile mentalement et physiquement », a une nouvelle fois décidé de repousser son retour en se retirant du WTA 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).
Si elle reste toujours inscrite sur le tournoi de Miami (du 17 au 29 mars), la tendance est désormais à un retour pour la saison de terre battue, sa surface favorite. Le WTA 250 de Rouen (du 13 au 19 avril) a d’ailleurs récemment annoncé la présence de la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros…
Publié le dimanche 22 février 2026 à 12:21