AccueilWTALe calvaire continue pour Loïs Boisson
WTAFrance

Le calvaire continue pour Loïs Boisson

Thomas S
Par Thomas S

-

246

2026 commence à ressem­bler à un long chemin de croix pour Loïs Boisson. 

Déjà forfait pour l’Open d’Australie et le début de saison en raison d’une bles­sure à la jambe gauche contractée en fin d’année dernière, la Française, qui avait expliqué « vivre une période très compli­quée depuis plusieurs mois, une période diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment », a une nouvelle fois décidé de repousser son retour en se reti­rant du WTA 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).

Si elle reste toujours inscrite sur le tournoi de Miami (du 17 au 29 mars), la tendance est désor­mais à un retour pour la saison de terre battue, sa surface favo­rite. Le WTA 250 de Rouen (du 13 au 19 avril) a d’ailleurs récem­ment annoncé la présence de la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros…

Publié le dimanche 22 février 2026 à 12:21

Article précédent
Alcaraz vise‐t‐il le record histo­rique de McEnroe, de Federer, ou de Djokovic ? Tout est possible…
Article suivant
Rick Macci (ancien coach de Serena Williams) est caté­go­rique : « C’est certain, elle va replonger dans la compé­ti­tion. Je n’ai aucun doute là‐dessus. Si elle ne pensait pas pouvoir riva­liser avec les meilleures et gagner des matches, elle ne le ferait pas »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.