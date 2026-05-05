Les jours passent et se ressemblent terriblement pour Paula Badosa.
Quelques semaines après avoir quitté le Top 100 mondial pour la première fois depuis deux ans, la joueuse espagnole n’apparaît plus sur la liste des qualifications pour Roland‐Garros.
Si son forfait pour le Grand Chelem parisien n’a pas encore été officialisé, ce retrait veut tout dire d’autant que l’ancienne 2e mondiale avait annoncé la couleur de son récent passage dans un podcast.
« Je ne sais pas si je vais y aller, à vrai dire. Je vous confie un secret, je me confie, cela dépendra uniquement de mes forces. Je sais que si j’ai ces forces, les choses finissent par s’arranger. C’est plus mental, physiquement j’ai beaucoup souffert », a déclaré Paula, qui souffre d’une blessure chronique au niveau du dos depuis des années.
Et si elle continue de souffrir autant, la question d’une fin de carrière anticipée va rapidement se poser…
Publié le mardi 5 mai 2026 à 13:13