Les jours passent et se ressemblent terri­ble­ment pour Paula Badosa.

Quelques semaines après avoir quitté le Top 100 mondial pour la première fois depuis deux ans, la joueuse espa­gnole n’ap­pa­raît plus sur la liste des quali­fi­ca­tions pour Roland‐Garros.

Si son forfait pour le Grand Chelem pari­sien n’a pas encore été offi­cia­lisé, ce retrait veut tout dire d’au­tant que l’an­cienne 2e mondiale avait annoncé la couleur de son récent passage dans un podcast.

« Je ne sais pas si je vais y aller, à vrai dire. Je vous confie un secret, je me confie, cela dépendra unique­ment de mes forces. Je sais que si j’ai ces forces, les choses finissent par s’ar­ranger. C’est plus mental, physi­que­ment j’ai beau­coup souf­fert », a déclaré Paula, qui souffre d’une bles­sure chro­nique au niveau du dos depuis des années.

Et si elle continue de souf­frir autant, la ques­tion d’une fin de carrière anti­cipée va rapi­de­ment se poser…