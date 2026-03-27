Accueil WTA

Le choix fort d’Amanda Anisimova pour la suite de sa carrière

Par
Thomas S
-
305

Il faut parfois savoir prendre des déci­sions compli­quées pour fran­chir des paliers dans une carrière de sportif de haut niveau. 

Auteure d’une saison 2025 remar­quable avec deux finales en Grand Chelem (Wimbledon et US Open) et deux titres en WTA 1000 (Doha et Pékin), Amanda Anisimova a décidé de mettre fin à sa colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur belge, Hendrik Vleeshouwers, avec qui elle a égale­ment atteint la 3e place mondiale.

La joueuse améri­caine a annoncé la nouvelle via un joli message posté sur son compte Instagram. 

« Ce fut une sacrée aven­ture et un formi­dable parcours ensemble. L’année dernière a été marquée par tant de moments spéciaux et de réus­sites communes que je n’ou­blierai jamais ! Nous avons remporté des trophées et franchi des étapes incroyables, mais ce sont surtout tous ces rires et ces moments en coulisses que je garderai encore plus précieu­se­ment en mémoire. Merci Rick, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour m’avoir consi­dérée et traitée d’abord comme un être humain, avant d’être une athlète. Cela a compté énor­mé­ment pour moi et a permis de créer un formi­dable parte­na­riat. Ton dévoue­ment, ta loyauté et ta passion sont indé­niables ! Je te souhaite tout le bonheur et le succès possibles pour la suite de ce nouveau chapitre de ta vie ! »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 17:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.