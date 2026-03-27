Il faut parfois savoir prendre des déci­sions compli­quées pour fran­chir des paliers dans une carrière de sportif de haut niveau.

Auteure d’une saison 2025 remar­quable avec deux finales en Grand Chelem (Wimbledon et US Open) et deux titres en WTA 1000 (Doha et Pékin), Amanda Anisimova a décidé de mettre fin à sa colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur belge, Hendrik Vleeshouwers, avec qui elle a égale­ment atteint la 3e place mondiale.

La joueuse améri­caine a annoncé la nouvelle via un joli message posté sur son compte Instagram.

« Ce fut une sacrée aven­ture et un formi­dable parcours ensemble. L’année dernière a été marquée par tant de moments spéciaux et de réus­sites communes que je n’ou­blierai jamais ! Nous avons remporté des trophées et franchi des étapes incroyables, mais ce sont surtout tous ces rires et ces moments en coulisses que je garderai encore plus précieu­se­ment en mémoire. Merci Rick, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour m’avoir consi­dérée et traitée d’abord comme un être humain, avant d’être une athlète. Cela a compté énor­mé­ment pour moi et a permis de créer un formi­dable parte­na­riat. Ton dévoue­ment, ta loyauté et ta passion sont indé­niables ! Je te souhaite tout le bonheur et le succès possibles pour la suite de ce nouveau chapitre de ta vie ! »