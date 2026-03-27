Il faut parfois savoir prendre des décisions compliquées pour franchir des paliers dans une carrière de sportif de haut niveau.
Auteure d’une saison 2025 remarquable avec deux finales en Grand Chelem (Wimbledon et US Open) et deux titres en WTA 1000 (Doha et Pékin), Amanda Anisimova a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l’entraîneur belge, Hendrik Vleeshouwers, avec qui elle a également atteint la 3e place mondiale.
La joueuse américaine a annoncé la nouvelle via un joli message posté sur son compte Instagram.
« Ce fut une sacrée aventure et un formidable parcours ensemble. L’année dernière a été marquée par tant de moments spéciaux et de réussites communes que je n’oublierai jamais ! Nous avons remporté des trophées et franchi des étapes incroyables, mais ce sont surtout tous ces rires et ces moments en coulisses que je garderai encore plus précieusement en mémoire. Merci Rick, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour m’avoir considérée et traitée d’abord comme un être humain, avant d’être une athlète. Cela a compté énormément pour moi et a permis de créer un formidable partenariat. Ton dévouement, ta loyauté et ta passion sont indéniables ! Je te souhaite tout le bonheur et le succès possibles pour la suite de ce nouveau chapitre de ta vie ! »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 17:59