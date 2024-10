Si le tennis fran­çais masculin peut se targuer d’avoir deux repré­sen­tants dans le top 25 mondial, Ugo Humbert (15e) et Arthur Fils (21e), ainsi que 11 joueurs parmi les 100 meilleurs du monde, le tennis féminin ne peut pas en dire autant.

Autrefois loco­mo­tive du tennis trico­lore, Caroline Garcia n’est plus que l’ombre d’elle‐même. Pire, proche du burn out, elle a même récem­ment décidé de mettre un terme à sa saison.

Conséquence directe, elle a perdu ce lundi huit places au clas­se­ment de la WTA, ce qui la relègue au 44e rang et loin du statut de tête de série en Grand Chelem. Si Diane Parry (50e), Clara Burel (55e) et Varvara Gracheva (67e), restent en embus­cade, on voit pour l’ins­tant mal l’une d’entre elles, ou celles de derrière, briser leur plafond de verre et prendre les commandes de manière durable.

Seul point positif et poten­tiel­le­ment encou­ra­geant pour la suite, l’âge rela­ti­ve­ment bas de nos repré­sen­tantes. En effet, sur les 12 clas­sées parmi le Top 200 mondial (Léolia Jeanjean, 196e, et Manon Léonard, 199e, n’ap­pa­rais­sant pas sur le tableau ci‐dessus), seules deux joueuses ont plus de 30 ans : Caroline Garcia et Chloé Paquet.