Un peu plus de quatre ans après avoir perdu son père, Aryna Sabalenka est de nouveau touchée par un terrible drame.

Le compa­gnon de la numéro 2 mondiale, l’an­cien joueur de hockey sur glace Konstantin Koltsov, est décédé à l’âge de 42 ans. Sa mort a été confirmée par le club russe Salavat Yulaev où il entraînait.

« C’était une personne forte et joyeuse, il était aimé et respecté par les joueurs, les collègues et les fans. Qu’il repose en paix », peut‐on lire dans le communiqué.

Pour le moment, aucune infor­ma­tion offi­cielle n’est sortie concer­nant les circons­tances du décès.