Au cours d’une appa­ri­tion publique lors d’un évène­ment marke­ting à New‐York, Maria Sharapova a été inter­rogée par le site US Weekly à propos de Cori Gauff et de sa récente sépa­ra­tion avec l’en­traî­neur, Brad Gilbert.

Pour Maria, qui a tout connu ou presque, c’est un processus normal dans une carrière de joueuse de haut niveau.

« Je pense que Coco a la tête sur les épaules et sait qu’il y aura des chan­ge­ments dans son équipe au fil des ans. Ce dont vous avez besoin à un certain moment de votre carrière n’est pas ce dont vous avez besoin plus tard. J’ai eu beau­coup de chance avec les équipes que j’ai eues. Je reste très proche de tous mes entraî­neurs. Ils sont des membres impor­tants de l’équipe et ils ont un poids énorme. Une équipe est vrai­ment impor­tante. Il faut du temps pour construire la confiance et apprendre de votre équipe et accepter leurs conseils. »