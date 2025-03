Alors que son dernier trophée remonte à Roland‐Garros 2024 et qu’elle réalise un début de saison 2025 en dessous de ses stan­dards, Iga Swiatek a en plus fait fait parler d’elle de façon néga­tive en s’en prenant à un ramas­seur de balles lors de sa défaite à Indian Wells.

Et après avoir publié un très long texte pour s’ex­cuser et s’ex­pli­quer sur cette période compli­quée, la Polonaise a reçu un précieux conseil de la part de Martina Navratilova au cours d’une entrevue avec la WTA.

« Elle a exprimé des moments de frus­tra­tion, notam­ment envers son équipe. Même si on ne sait pas exac­te­ment ce qui a été dit, elle va devoir mieux gérer ses émotions, car elle peut être très agitée par moments. Elle semble manquer de confiance en elle, ce qui peut engen­drer de la frus­tra­tion lorsque les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Son jeu est toujours là, mais il sera essen­tiel de garder un état d’es­prit positif. Mais n’ou­blions pas qu’elle a été la joueuse la plus titrée au cours des dernières années et qu’elle a remporté cet événement. »