Éliminée au troisième tour de Wimbledon, où elle était tenante du titre, Iga Swiatek n’a remporté aucun titre en 2026.
Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancienne numéro 1 mondial Kim Clijsters a tenté d’expliquer la mauvaise passe que traverse la Polonaise.
« Pour moi, j’ai presque l’impression qu’elle en veut trop. Au point que ça devient une véritable obsession… Je me trompe peut‐être complètement, mais c’est l’impression que me donnent sa façon de marcher entre les points et celle dont elle se dirige vers sa chaise une fois le jeu terminé. C’était presque un tel soulagement pour elle d’avoir passé ce premier tour ; cela montre à quel point la pression est forte pour gagner, et pour tenter de remporter un nouveau Grand Chelem. Je pense que c’est vraiment difficile quand on subit ce genre de pression, celle qu’elle s’impose à elle‐même. Il y a, bien sûr, les attentes du monde extérieur, mais je pense qu’elle en impose une grande partie elle‐même, parce qu’elle a été tellement brillante et qu’elle a dominé le circuit. Mais je pense qu’une certaine intensité s’est insinuée dans son esprit et son corps. Quand elle joue, je n’ai jamais l’impression qu’elle est à l’aise, en confiance ; c’est comme si elle se disait : ‘Je dois redoubler d’efforts, je dois bouger mes pieds plus vite’. Ce n’est pas toujours la manière la plus efficace, ni la plus fluide et la plus détendue, ce qu’elle avait un peu plus, selon moi, lorsqu’elle dominait le circuit. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 10:59