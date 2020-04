Après la pluie de commentaires positifs au sujet du projet de Roger Federer de fusionner l’ATP et la WTA, tous les observateurs attendaient avec impatience la réaction de la plus grande joueuse de tous les temps Serena Williams.

Ils n’ont pas été déçus puisque après avoir posté un tweet positif plein d’humour, elle s’est empressée de le supprimer en prétextant que son message était confidentiel. L’Américaine a posté un tweet avec comme commentaire : « C’était confidentiel et pas censé être partagé encore… » Un tweet qui n’est pas resté longtemps en ligne puisque l’ancienne numéro 1 mondiale l’a supprimé de son compte mais une capture a pu être faite.

Absente de tous les débats tennistiques liés à cette crise du Covid-19, Serena doit sûrement réfléchir à la meilleure façon de prendre la parole d’autant que plusieurs sujets méritent un commentaire.

Si le « Big 3 » n’a cessé de proposer et de s’activer, l’absence d’une voix qui porte du côté féminin s’est fait ressentir. Serena a l’occasion de prendre le « lead » comme l’on dit d’autant que la fusion ATP/WTA la concerne directement même si elle est plutôt en fin de carrière. Pendant ce temps, on rappelle que Simona Halep, Petra Kvitova, Garbine Muguruza et bien d’autres ont approuvé l’idée du Suisse.