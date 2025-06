Suite à l’an­nonce des invi­ta­tions distri­buées par Wimbledon, certaines voix se sont élevées pour expli­quer que l’ab­sence de Loïs Boisson, demi‐finaliste surprise à Roland‐Garros, dans cette liste n’était pas logique. Un mouve­ment qui n’a pas vrai­ment lieu d’être puisque cette issue était tout à fait prévisible.

Le All England Club n’a pas d’ac­cord avec la FFT à l’in­verse de l’US Open et l’Australian Open, il agit souvent de manière très auto­nome depuis la nuit des temps comme l’a confirmé sa posi­tion très tran­chée sur les athlètes russes lors du début du conflit avec l’Ukraine.

Alors oui, Loïs Boisson a enflammé Paris et le public fran­çais en réali­sant plusieurs exploits pour atteindre les demi‐finales mais cela n’est pas vrai­ment suffi­sant si on compare ce parcours à celui d’une cham­pionne comme Petra Kvitova, qui a soulevé le trophée deux fois à Londres et qui a obtenu une invitation.

Loïs Boisson va donc connaître le petit « enfer » des quali­fi­ca­tions de Wimbledon, qui ne se déroulent pas sur le site du tournoi. Une épreuve inté­res­sante pour la Tricolore qui devra donc assumer son nouveau statut.