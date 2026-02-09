Va‐t‐on assister dans quelques semaines à l’un des retours les plus importants et improbables de l’histoire du tennis ?
Si l’on en croit les dernières mises à jour publiées par l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA), Serena Williams ne sera plus considérée comme une joueuse retraitée à partir du 22 février prochain et sera donc automatiquement réintégrée sur les listes antidopages.
Ce qui veut tout simplement dire qu’à partir de cette date, la légende du tennis américain pourra, si elle le veut, retrouver la compétition et participer à n’importe quel tournoi.
Et au vue de sa récente perte de poids importante (voir ci‐dessous), l’hypothèse d’un retour dans quelques mois, voire quelques semaines, est plus que crédible.
Serena Williams injects herself with a GLP‑1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl.— Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026
She dances and shows off how “convenient” it is to get GLP‐1s using the Ro app.
She even says you can get them in pill form.
I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.… pic.twitter.com/snXlyGHZfS
Reste désormais à savoir où et quand…
