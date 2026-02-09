Va‐t‐on assister dans quelques semaines à l’un des retours les plus impor­tants et impro­bables de l’his­toire du tennis ?

Si l’on en croit les dernières mises à jour publiées par l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA), Serena Williams ne sera plus consi­dérée comme une joueuse retraitée à partir du 22 février prochain et sera donc auto­ma­ti­que­ment réin­té­grée sur les listes antidopages.

Ce qui veut tout simple­ment dire qu’à partir de cette date, la légende du tennis améri­cain pourra, si elle le veut, retrouver la compé­ti­tion et parti­ciper à n’im­porte quel tournoi.

Et au vue de sa récente perte de poids impor­tante (voir ci‐dessous), l’hy­po­thèse d’un retour dans quelques mois, voire quelques semaines, est plus que crédible.

Serena Williams injects herself with a GLP‑1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl.



She dances and shows off how “conve­nient” it is to get GLP‐1s using the Ro app.



She even says you can get them in pill form.



I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.… pic.twitter.com/snXlyGHZfS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026

Reste désor­mais à savoir où et quand…