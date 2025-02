Depuis son retour de suspen­sion en mars 2024, Simona Halep n’a disputé que cinq matchs officiels.

Et alors qu’elle s’ap­prête à commencer sa saison 2025 à Cluj‐Napoca en Roumanie, l’ex‐numéro 1 mondiale a fait une confi­dence inquié­tante au média roumain Golazo.

« Ma bles­sure au genou est assez grave et il est diffi­cile de s’en remettre. Je ne sais pas si j’ai peur de me donner à fond, mais quand je ressens de la douleur, c’est diffi­cile de jouer à mon meilleur niveau. C’est très diffi­cile de revenir là où j’étais, surtout après une si longue pause. L’idée de prendre ma retraite me traverse très souvent l’esprit. J’ai atteint un âge où j’ai des bles­sures dont je ne me remets pas faci­le­ment. Mon genou ne guérira pas complè­te­ment. On m’a conseillé de me faire opérer, mais c’est une inter­ven­tion compli­quée et je ne pense pas que je la ferai. On verra bien ce qui se passera ensuite. La vie continue et je pren­drai les choses comme elles viennent. »