Une nouvelle règle a été mise en place concer­nant les événe­ments WTA 250, ce chan­ge­ment implique que deux joueuses du top 10 ne peuvent parti­ciper à un même tournoi dans cette caté­gorie. Et égale­ment qu’une joueuse ne peut parti­ciper qu’à deux épreuves 250 tout au long de l’année. Une situa­tion évidem­ment frus­trante pour les meilleures de la WTA.

Une nouvelle règle qui n’est pas pour plaire à Daria Kasatkina. Elle ne s’est d’ailleurs pas gênée pour dire ce qu’elle en pensait au travers d’un vlog publié sur ses réseaux sociaux :

« Il y a des règles très strictes sur le nombre de joueurs les dix premiers qui peuvent jouer. C’est pour­quoi il est très diffi­cile pour ces tour­nois de survivre. Je ne comprends tout simple­ment pas ces règles stupides. Si vous êtes dans le top dix, vous pouvez jouer deux tour­nois WTA 250 par an et seule­ment s’il n’y a pas d’autres top dix dans ces tour­nois. Il ne peut donc y avoir qu’un seul joueur du top dix sur un événe­ment WTA 250. Comment ces tour­nois font de l’argent s’ils ne peuvent même pas inviter les meilleurs joueuses, les plus célèbres. Ils disent donc que les tour­nois de caté­gorie 250 n’ont pas d’argent. Bien sûr, ils n’ont pas d’argent, ils ne peuvent pas le générer. »