Retraitée du tennis profes­sionnel depuis mars dernier à seule­ment 26 ans et après avoir tout gagné ou presque, Ashleigh Barty continue de suivre avec atten­tion l’évo­lu­tion du circuit féminin. Et forcé­ment, l’Australienne n’a pas pu échapper à la saison excep­tion­nelle d’Iga Swiatek, numéro une mondiale incon­testée depuis son départ et lauréate de deux tour­nois du Grand Chelem.

« Iga est une bouffée d’air frais pour le circuit féminin après avoir abso­lu­ment et complè­te­ment dominé cette saison. Elle a été plusieurs niveaux au‐dessus du reste, et ça a été incroyable de la voir s’épa­nouir tout au long de l’année », déclaré Barty au Guardian.