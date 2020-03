Garbine Muguruza a regagné son domicile de Genève où elle restera avant que le circuit féminin reprenne ses droits. L’Espagnol a publié un message sur son compte Twitter : « Il est temps de s’arrêter et de patienter. Faites attention et prenez soin de ceux qui vous entourent. Restez en sécurité. »

Toca parar y esperar. Cuidaros y cuidad a los de vuestro alrededor. Manteneros a salvo.

It is time to stop and wait. Take care of yourself and others around you, and be safe.

✈️ #Home #Safe #Geneva 😘 pic.twitter.com/QUR1PZJqsK

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) March 13, 2020