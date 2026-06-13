Alors qu’elle était engagée sur le tournoi du Queen’s en double avec Serena Williams, Victoria Mboko s’est sérieusement blessée lors de son entrée en lice en simple.
Malheureusement pour la Canadienne, 9e joueuse mondiale, elle va manquer Wimbledon suite à une blessure au niveau du genou, comme elle l’a déclaré dans une publication sur son compte Instagram.
« Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles rapides au vu de tout ce qui s’est passé ces dernières 36 heures. Malheureusement, ma chute de mercredi m’a valu une blessure au ligament collatéral médial du genou gauche, ce qui signifie que je vais devoir manquer le reste de la saison sur gazon. Cela inclut malheureusement Wimbledon, un tournoi auquel j’avais tellement hâte de participer cette année. Enfin, merci Serena Williams de m’avoir offert cette incroyable opportunité de jouer à tes côtés. J’ai tellement appris de toi et je suis vraiment désolée que notre parcours se soit terminé prématurément, mais j’espère que nous pourrons rejouer ensemble bientôt et terminer ce que nous avons commencé. »
Du coup, la légende américaine s’est fendue d’un message de soutien en commentaire : « Mon cœur. Mon diament. Tu seras encore plus géniale à ton retour. »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 12:55