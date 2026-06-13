Alors qu’elle était engagée sur le tournoi du Queen’s en double avec Serena Williams, Victoria Mboko s’est sérieu­se­ment blessée lors de son entrée en lice en simple.

Malheureusement pour la Canadienne, 9e joueuse mondiale, elle va manquer Wimbledon suite à une bles­sure au niveau du genou, comme elle l’a déclaré dans une publi­ca­tion sur son compte Instagram.

« Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles rapides au vu de tout ce qui s’est passé ces dernières 36 heures. Malheureusement, ma chute de mercredi m’a valu une bles­sure au liga­ment colla­téral médial du genou gauche, ce qui signifie que je vais devoir manquer le reste de la saison sur gazon. Cela inclut malheu­reu­se­ment Wimbledon, un tournoi auquel j’avais telle­ment hâte de parti­ciper cette année. Enfin, merci Serena Williams de m’avoir offert cette incroyable oppor­tu­nité de jouer à tes côtés. J’ai telle­ment appris de toi et je suis vrai­ment désolée que notre parcours se soit terminé préma­tu­ré­ment, mais j’es­père que nous pour­rons rejouer ensemble bientôt et terminer ce que nous avons commencé. »

Du coup, la légende améri­caine s’est fendue d’un message de soutien en commen­taire : « Mon cœur. Mon diament. Tu seras encore plus géniale à ton retour. »