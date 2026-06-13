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Le message de Serena Williams après le premier gros forfait à Wimbledon

Par
Thomas S
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Alors qu’elle était engagée sur le tournoi du Queen’s en double avec Serena Williams, Victoria Mboko s’est sérieu­se­ment blessée lors de son entrée en lice en simple. 

Malheureusement pour la Canadienne, 9e joueuse mondiale, elle va manquer Wimbledon suite à une bles­sure au niveau du genou, comme elle l’a déclaré dans une publi­ca­tion sur son compte Instagram.

« Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles rapides au vu de tout ce qui s’est passé ces dernières 36 heures. Malheureusement, ma chute de mercredi m’a valu une bles­sure au liga­ment colla­téral médial du genou gauche, ce qui signifie que je vais devoir manquer le reste de la saison sur gazon. Cela inclut malheu­reu­se­ment Wimbledon, un tournoi auquel j’avais telle­ment hâte de parti­ciper cette année. Enfin, merci Serena Williams de m’avoir offert cette incroyable oppor­tu­nité de jouer à tes côtés. J’ai telle­ment appris de toi et je suis vrai­ment désolée que notre parcours se soit terminé préma­tu­ré­ment, mais j’es­père que nous pour­rons rejouer ensemble bientôt et terminer ce que nous avons commencé. »

Du coup, la légende améri­caine s’est fendue d’un message de soutien en commen­taire : « Mon cœur. Mon diament. Tu seras encore plus géniale à ton retour. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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