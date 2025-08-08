La carrière de Paula Badosa n’a jamais été un long fleuve tran­quille. Entre ses nombreuses bles­sures et sa rela­tion tumul­tueuse avec Stefanos Tsitsipas, dont elle s’est récem­ment séparée, il a fallu s’ac­cro­cher pour la native de Barcelone.

Elle s’est exprimée sur son compte X, en ironi­sant tout d’abord en commen­tant sa décla­ra­tion : « Je n’annonce rien lol. J’aime juste m’exprimer et partager ça… »

I’m not announ­cing anything lol.

Just like to express myself and share it… pic.twitter.com/ksH8nfA6Tq — Paula Badosa (@paulabadosa) August 8, 2025

« Je ne me suis pas construite pendant les jours faciles. J’ai été façonnée par les moments qui m’ont brisée, les choix qui ne se sont pas déroulés comme prévu, et les fois où je n’ai pas été à la hauteur de celle que je voulais être. Mes revers n’étaient pas des signes de faiblesse ; c’étaient des chapitres néces­saires dans une histoire qui s’écrit encore. L’échec m’a appris ce que le succès n’a jamais pu m’apprendre. Il m’a rendue humble. Il m’a obligée à me tourner vers l’intérieur, à me poser des ques­tions diffi­ciles, à me recons­truire avec plus d’intention et de clarté. Chaque erreur que j’ai commise a affiné ma compré­hen­sion de qui je suis et de qui je ne suis pas. Et même si j’ai eu peur de ces erreurs à une époque, je les consi­dère aujourd’hui comme certains de mes plus grands ensei­gnants. Il y a eu des moments où j’ai cru tout avoir perdu : ma direc­tion, ma confiance, mon estime de moi. Mais avec du recul, je réalise que je ne perdais que ce qui ne me servait plus. Chaque perte a créé un espace pour grandir. Chaque porte fermée m’a redi­rigée vers une meilleure. Je ne suis pas fière de chaque moment de mon passé, mais je suis fière de la personne que ces moments ont forgée. L’être humain que je suis aujourd’hui est plus rési­lient, plus conscient, et plus ancré grâce à tout ce que j’ai traversé et appris. Je ne fuis plus l’échec aujourd’hui. Je le respecte, car c’est grâce à lui que je suis ici… plus forte, plus sage, et toujours en devenir. P. 🤍 »

Un long message dans lequel l’Espagnole se confie sur les moments de faiblesse qu’elle a traversés au cours de sa carrière, ainsi que sur les nombreux échecs vécus sur et en dehors du court.

On espère rapi­de­ment retrouver la 12e joueuse mondiale sur les terrains , elle que l’on a plus revu depuis sa défaite au premier tour à Wimbledon contre Katie Boulter.