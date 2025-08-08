La carrière de Paula Badosa n’a jamais été un long fleuve tranquille. Entre ses nombreuses blessures et sa relation tumultueuse avec Stefanos Tsitsipas, dont elle s’est récemment séparée, il a fallu s’accrocher pour la native de Barcelone.
Elle s’est exprimée sur son compte X, en ironisant tout d’abord en commentant sa déclaration : « Je n’annonce rien lol. J’aime juste m’exprimer et partager ça… »
« Je ne me suis pas construite pendant les jours faciles. J’ai été façonnée par les moments qui m’ont brisée, les choix qui ne se sont pas déroulés comme prévu, et les fois où je n’ai pas été à la hauteur de celle que je voulais être. Mes revers n’étaient pas des signes de faiblesse ; c’étaient des chapitres nécessaires dans une histoire qui s’écrit encore. L’échec m’a appris ce que le succès n’a jamais pu m’apprendre. Il m’a rendue humble. Il m’a obligée à me tourner vers l’intérieur, à me poser des questions difficiles, à me reconstruire avec plus d’intention et de clarté. Chaque erreur que j’ai commise a affiné ma compréhension de qui je suis et de qui je ne suis pas. Et même si j’ai eu peur de ces erreurs à une époque, je les considère aujourd’hui comme certains de mes plus grands enseignants. Il y a eu des moments où j’ai cru tout avoir perdu : ma direction, ma confiance, mon estime de moi. Mais avec du recul, je réalise que je ne perdais que ce qui ne me servait plus. Chaque perte a créé un espace pour grandir. Chaque porte fermée m’a redirigée vers une meilleure. Je ne suis pas fière de chaque moment de mon passé, mais je suis fière de la personne que ces moments ont forgée. L’être humain que je suis aujourd’hui est plus résilient, plus conscient, et plus ancré grâce à tout ce que j’ai traversé et appris. Je ne fuis plus l’échec aujourd’hui. Je le respecte, car c’est grâce à lui que je suis ici… plus forte, plus sage, et toujours en devenir. P. 🤍 »
Un long message dans lequel l’Espagnole se confie sur les moments de faiblesse qu’elle a traversés au cours de sa carrière, ainsi que sur les nombreux échecs vécus sur et en dehors du court.
On espère rapidement retrouver la 12e joueuse mondiale sur les terrains , elle que l’on a plus revu depuis sa défaite au premier tour à Wimbledon contre Katie Boulter.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 14:15