Les hommages vont s’ac­cu­muler sur les réseaux sociaux mais celui de Tommy Haas sera sûre­ment au sommet de la pile. Le joueur alle­mand a donc exprimé son chagrin sur son compte Instagram avec beau­coup de pudeur et de respect résu­mant parfai­te­ment ce que repré­sente Nick pour la majeur partie des joueurs qui ont été conseillé par ce visionnaire.

So many memo­ries, i am not sure where to begin. Nickiiiii, that’s how i have called you for the longest time. Thank you for your time, know­ledge, commit­ment, exper­tise, the willin­gness to share your skill, your personal interest in mento­ring me,and giving me the best oppor­tu­nity to follow my dreams. You were a dreamer and a doer, and a pioneer in our sport, truly one of a kind. I surely will miss you around the academy, our Tennis talks, miss showing of your tan, white teeth and body fat , miss watching you do Tai Chi, miss playing Golf with you watching you try to cheat, eating a Snickers bar and running for the bushes, and hearing all about your plans even at the age of 91. Thanks again for every­thing…….. RIP Nickiiiii 😘🙏🏻

« Tant de souve­nirs, je ne sais pas par où commencer. Nickiiiii, c’est ainsi que je t’ap­pelle depuis long­temps. Merci pour ton temps, tes connais­sances, ton enga­ge­ment, ton exper­tise, ta volonté de partager tes compé­tences, ton intérêt personnel à m’en­ca­drer et à me donner la meilleure chance de réaliser mes rêves.

Vous étiez un rêveur et un faiseur, et un pion­nier dans notre sport, vrai­ment unique en son genre. Vous me manquerez sûre­ment à l’aca­démie, lors de nos discus­sions sur le tennis, je m’en­nuierai de montrer votre bron­zage, vos dents blanches et votre graisse corpo­relle, je m’en­nuierai de vous regarder faire du Tai Chi, je m’en­nuierai de jouer au golf avec vous et de vous regarder essayer de tricher, de manger une barre Snickers et de courir vers les buis­sons, et d’en­tendre tous vos projets, même à l’âge de 91 ans. Merci encore pour tout……..

RIP Nickiiiii 😘🙏🏻 »