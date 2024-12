L’ancienne cham­pionne « utilise » souvent son exemple pour sensi­bi­liser le public. Dernièrement elle a encore pris la parole pour expli­quer le chemin parcouru depuis qu’elle a rangé sa raquette et qu’elle est devenu consul­tante pour les médias. On rappelle qu’elle avait été « marty­risé » par son père qui était son entraineur.

« Les gens sont choqués quand je dis que je ne déteste pas mon père. Je ne le déteste pas, je ne lui pardonne pas néces­sai­re­ment. Je n’éprouve aucune haine, aucune amer­tume ni ressen­ti­ment envers les médias, ni même envers les trolls. Je ne suis pas une personne haineuse, amère ou pleine de ressen­ti­ment. J’ai traversé ce que j’ai traversé, mais j’ai survécu et je m’épanouis aujourd’hui pour une raison. Mais surtout, le jour où nous cesse­rons de parler des problèmes les plus impor­tants de notre société et leur tour­ne­rons le dos, ce sera la fin de notre monde et de notre société. Partager mon histoire, dire la vérité, ne pas me taire m’a sauvé la vie. Pas de honte, pas de juge­ment, pas de stig­ma­ti­sa­tion, mais aussi pas de silence. »