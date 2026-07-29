Le conte de fées de l’édition 2025 de Roland‐Garros où elle avait fait vibrer la France avec une demi‐finale aussi inattendue qu’impressionnante semble désormais bien loin.
Désormais redescendue au 292e rang mondial après des mois à soigner un corps meurtri, la Française a décidé de voir le verre à moitié plein en publiant un message teinté d’optimisme sur son compte Instagram.
Une bonne manière de regarder enfin vers l’avant pour celle qui bénéficiera d’un classement protégé lors de l’US Open, son prochain grand rendez‐vous.
« Je n’ai pas été très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps… J’ai fait une mauvaise chute pendant mon match à Wimbledon, ce qui m’a valu une hyperextension du genou. Rien de grave, heureusement, mais cela m’a demandé quelques semaines de convalescence et m’a obligée à déclarer forfait pour l’Open d’Hambourg. Au cours des deux dernières années, j’ai passé plus de temps en rééducation que sur un court de tennis : 18 mois de rééducation sur les 26 derniers. Ça a été long. Ça a été dur, surtout mentalement. Il y a eu des moments d’anxiété et de doute, et surtout ce sentiment d’injustice qui prend le dessus quand on sait comment tout s’est passé, et à quel point je fais preuve de discipline et d’engagement chaque jour… Tant de jours passés à me demander ‘Pourquoi ?’… Puis j’ai compris qu’il n’y avait peut‐être pas de réponse. Peut‐être que cela fait simplement partie de mon parcours, du chemin que je dois parcourir, pour me battre, pour continuer à aller de l’avant. Pour devenir encore meilleure, pour voir la vie différemment, pour grandir, pour comprendre mon corps, pour apprendre comment je dois fonctionner, comment je dois penser, pour apprécier ce parcours, pour continuer à poursuivre ce rêve, et tout simplement pour VIVRE. Le meilleur reste à venir. C’est parti. 2.0 ?! Le travail n’est pas encore terminé. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 15:45