Le conte de fées de l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros où elle avait fait vibrer la France avec une demi‐finale aussi inat­tendue qu’im­pres­sion­nante semble désor­mais bien loin.

Désormais redes­cendue au 292e rang mondial après des mois à soigner un corps meurtri, la Française a décidé de voir le verre à moitié plein en publiant un message teinté d’op­ti­misme sur son compte Instagram.

Une bonne manière de regarder enfin vers l’avant pour celle qui béné­fi­ciera d’un clas­se­ment protégé lors de l’US Open, son prochain grand rendez‐vous.

« Je n’ai pas été très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps… J’ai fait une mauvaise chute pendant mon match à Wimbledon, ce qui m’a valu une hyper­ex­ten­sion du genou. Rien de grave, heureu­se­ment, mais cela m’a demandé quelques semaines de conva­les­cence et m’a obligée à déclarer forfait pour l’Open d’Hambourg. Au cours des deux dernières années, j’ai passé plus de temps en réédu­ca­tion que sur un court de tennis : 18 mois de réédu­ca­tion sur les 26 derniers. Ça a été long. Ça a été dur, surtout menta­le­ment. Il y a eu des moments d’anxiété et de doute, et surtout ce senti­ment d’injustice qui prend le dessus quand on sait comment tout s’est passé, et à quel point je fais preuve de disci­pline et d’engagement chaque jour… Tant de jours passés à me demander ‘Pourquoi ?’… Puis j’ai compris qu’il n’y avait peut‐être pas de réponse. Peut‐être que cela fait simple­ment partie de mon parcours, du chemin que je dois parcourir, pour me battre, pour conti­nuer à aller de l’avant. Pour devenir encore meilleure, pour voir la vie diffé­rem­ment, pour grandir, pour comprendre mon corps, pour apprendre comment je dois fonc­tionner, comment je dois penser, pour appré­cier ce parcours, pour conti­nuer à pour­suivre ce rêve, et tout simple­ment pour VIVRE. Le meilleur reste à venir. C’est parti. 2.0 ?! Le travail n’est pas encore terminé. »