Mais où est donc passée Victoria Azarenka ?
Absente du circuit depuis sa défaite face à Jessica Pegula au troisième tour de l’US Open face le 29 août dernier, la Biélorusse n’a depuis donné aucune nouvelle concernant son état de santé.
Alors qu’elle vient de chuter à la 195e place mondiale ce lundi, son pire classement depuis 2014, de nombreux fans s’interrogent sur cette absence longue et inexpliquée. La double lauréate en Grand Chelem n’a en effet rien publié sur ses réseaux sociaux depuis le nouvel an.
Un silence qui soulève forcément des questions même si l’hypothèse d’une blessure prolongée reste l’explication la plus probable.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 16:16