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Le mystère Victoria Azarenka

Par
Thomas S
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Mais où est donc passée Victoria Azarenka ? 

Absente du circuit depuis sa défaite face à Jessica Pegula au troi­sième tour de l’US Open face le 29 août dernier, la Biélorusse n’a depuis donné aucune nouvelle concer­nant son état de santé. 

Alors qu’elle vient de chuter à la 195e place mondiale ce lundi, son pire clas­se­ment depuis 2014, de nombreux fans s’in­ter­rogent sur cette absence longue et inex­pli­quée. La double lauréate en Grand Chelem n’a en effet rien publié sur ses réseaux sociaux depuis le nouvel an. 

Un silence qui soulève forcé­ment des ques­tions même si l’hy­po­thèse d’une bles­sure prolongée reste l’ex­pli­ca­tion la plus probable. 

Publié le mardi 17 mars 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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