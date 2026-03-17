Mais où est donc passée Victoria Azarenka ?

Absente du circuit depuis sa défaite face à Jessica Pegula au troi­sième tour de l’US Open face le 29 août dernier, la Biélorusse n’a depuis donné aucune nouvelle concer­nant son état de santé.

Alors qu’elle vient de chuter à la 195e place mondiale ce lundi, son pire clas­se­ment depuis 2014, de nombreux fans s’in­ter­rogent sur cette absence longue et inex­pli­quée. La double lauréate en Grand Chelem n’a en effet rien publié sur ses réseaux sociaux depuis le nouvel an.

Un silence qui soulève forcé­ment des ques­tions même si l’hy­po­thèse d’une bles­sure prolongée reste l’ex­pli­ca­tion la plus probable.