Le nom de la joueuse révé­la­tion de l’année 2025 dévoilé, et c’est telle­ment mérité !

Thomas S
Par Thomas S

Au lieu d’en­tre­tenir le suspense comme le fait l’ATP, la WTA a préféré révéler d’un seul coup les gagnantes des fameux trophées de fin de saison. 

Et après le prix de la meilleure joueuse de l’année 2025 remis à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, celui de la révé­la­tion de la saison est revenu en toute logique à la Canadienne, Victoria Mboko, lauréate surprise du WTA 1000 de Montréal en août dernier et surtout auteur d’un bon phéno­ménal au clas­se­ment : 332e mondiale il y a un an et désor­mais 18e ! 

Une récom­pense ample­ment méritée pour la protégée de la Française, Nathalie Tauziat. 

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 14:14

