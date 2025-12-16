Au lieu d’entretenir le suspense comme le fait l’ATP, la WTA a préféré révéler d’un seul coup les gagnantes des fameux trophées de fin de saison.
Et après le prix de la meilleure joueuse de l’année 2025 remis à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, celui de la révélation de la saison est revenu en toute logique à la Canadienne, Victoria Mboko, lauréate surprise du WTA 1000 de Montréal en août dernier et surtout auteur d’un bon phénoménal au classement : 332e mondiale il y a un an et désormais 18e !
Une récompense amplement méritée pour la protégée de la Française, Nathalie Tauziat.
