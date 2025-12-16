Au lieu d’en­tre­tenir le suspense comme le fait l’ATP, la WTA a préféré révéler d’un seul coup les gagnantes des fameux trophées de fin de saison.

Et après le prix de la meilleure joueuse de l’année 2025 remis à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, celui de la révé­la­tion de la saison est revenu en toute logique à la Canadienne, Victoria Mboko, lauréate surprise du WTA 1000 de Montréal en août dernier et surtout auteur d’un bon phéno­ménal au clas­se­ment : 332e mondiale il y a un an et désor­mais 18e !

Your Newcomer of 2025 🤩



What a year it’s been for Victoria Mboko 👏 pic.twitter.com/0ojUXjaR2D — wta (@WTA) December 15, 2025

Une récom­pense ample­ment méritée pour la protégée de la Française, Nathalie Tauziat.