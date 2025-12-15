Si elle n’a réussi à remporter qu’un seul tournoi du Grand Chelem en 2025, Aryna Sabalenka est sans doute celle qui a fait preuve de plus de régularité.

En concur­rence avec Coco Gauff et Iga Swiatek pour le trophée WTA de meilleure joueuse de la saison, la numéro 1 mondiale a fina­le­ment décroché ce titre pour la deuxième année consécutive.

Two years in a row 👏



Voted on by inter­na­tional media, @SabalenkaA is crowned 2025's Player of the Year !

Une récom­pense méritée.