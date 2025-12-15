AccueilWTALe nom de la meilleure joueuse de l'année 2025 révélée !
Le nom de la meilleure joueuse de l’année 2025 révélée !

Thomas S
Par Thomas S

-

46

Si elle n’a réussi à remporter qu’un seul tournoi du Grand Chelem en 2025, Aryna Sabalenka est sans doute celle qui a fait preuve de plus de régularité. 

En concur­rence avec Coco Gauff et Iga Swiatek pour le trophée WTA de meilleure joueuse de la saison, la numéro 1 mondiale a fina­le­ment décroché ce titre pour la deuxième année consécutive. 

Une récom­pense méritée. 

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 18:40

