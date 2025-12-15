Si elle n’a réussi à remporter qu’un seul tournoi du Grand Chelem en 2025, Aryna Sabalenka est sans doute celle qui a fait preuve de plus de régularité.
En concurrence avec Coco Gauff et Iga Swiatek pour le trophée WTA de meilleure joueuse de la saison, la numéro 1 mondiale a finalement décroché ce titre pour la deuxième année consécutive.
Two years in a row 👏— wta (@WTA) December 15, 2025
Voted on by international media, @SabalenkaA is crowned 2025’s Player of the Year ! pic.twitter.com/7YN61YwLPY
Une récompense méritée.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 18:40