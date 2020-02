Battue en demi-finale par Sofia Kenin (future lauréate), Ashleigh Barty sera toujours numéro 1 mondiale ce lundi. Simona Halep, demi-finaliste, sera numéro 2 mondiale devant Karolina Pliskova, Elina Svitolina et Belinda Bencic. Sofia Kenin, victorieuse à Melbourne, va devenir la nouvelle septième mondiale. Naomi Osaka, qui était tenante du titre, va perdre six places et sera dixième.

New WTA Top 10 after the #AusOpen

1. Barty

2. Halep (+1)

3. Pliskova (-1)

4. Svitolina (+1)

5. Bencic (+2, top 5 debut)

6. Andreescu

7. Kenin (+8, top 10 debut)

8. Bertens (+2)

9. S. Williams

10. Osaka (-6) — José Morgado (@josemorgado) February 1, 2020