À la recherche d’un nouveau coach suite au départ préci­pité de Goran Ivanisevic, qui n’a mani­fes­te­ment pas apprécié de voir Stefano Vukov faire son retour au sein de son staff, Elena Rybakina a décidé de faire appel à l’an­cien joueur italien, Davide Sanguinetti (ex‐42e mondial).

Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé pour la Gazzetta dello Sport sur cette nouvelle asso­cia­tion. Et visi­ble­ment, il est très ambitieux.

« C’est une nouvelle aven­ture que j’aborde avec beau­coup de passion et d’envie de bien faire, il y a plus de pres­sion car il faut gagner, mais ça me plaît beau­coup. Elena est une joueuse que j’ap­précie, j’ai toujours été fasciné par son jeu. Selon moi, elle aurait dû gagner plus, surtout au niveau du Grand Chelem. Quelqu’un comme elle ne peut pas se contenter de gagner Wimbledon (en 2022), et l’ob­jectif est exac­te­ment cela, gagner à nouveau un Grand Chelem. »