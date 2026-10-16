Qinwen Zheng semble enfin retrouver son meilleur niveau après plusieurs mois compli­qués, marqués par des problèmes physiques qui l’ont long­temps éloi­gnée des courts.

La Chinoise a notam­ment retrouvé le chemin du succès la semaine dernière en décro­chant un titre après une belle victoire face à Mirra Andreeva en finale.

Mais derrière cette réus­site se cache égale­ment une histoire fami­liale faite de nombreux sacrifices.

Interrogé par des médias chinois, son père est revenu sur les sacri­fices consi­dé­rables qu’il a dû consentir pour permettre à sa fille de réaliser son rêve. Des propos notam­ment relayés sur X par un compte de fans.

郑钦文父亲在最近接受媒体采访时说了一句话，让人破防：“别羡慕我女儿！我卖房辞职陪她追逐网球梦，睡基地宿舍”。



郑钦文的父亲曾是湖北省二级田径运动员，早年主攻短跑。退役后在车城十堰做汽车零部件生意，家境还可以。… — Chong Wei (@weichonginsight) October 15, 2026

« Ne soyez pas jaloux de ma fille ! J’ai vendu ma maison, quitté mon travail pour l’ac­com­pa­gner dans son rêve de tennis, et nous dormions dans les dortoirs de la base » a déclaré son père.

Comme le soulignent régu­liè­re­ment les parents de joueurs profes­sion­nels, derrière chaque grande carrière se cachent souvent des années d’in­ves­tis­se­ments finan­ciers, de conces­sions et de sacri­fices familiaux.

Une réalité parfois oubliée lors­qu’on observe aujourd’hui les succès et les revenus des meilleurs joueurs du circuit.