Qinwen Zheng semble enfin retrouver son meilleur niveau après plusieurs mois compliqués, marqués par des problèmes physiques qui l’ont longtemps éloignée des courts.
La Chinoise a notamment retrouvé le chemin du succès la semaine dernière en décrochant un titre après une belle victoire face à Mirra Andreeva en finale.
Mais derrière cette réussite se cache également une histoire familiale faite de nombreux sacrifices.
Interrogé par des médias chinois, son père est revenu sur les sacrifices considérables qu’il a dû consentir pour permettre à sa fille de réaliser son rêve. Des propos notamment relayés sur X par un compte de fans.
« Ne soyez pas jaloux de ma fille ! J’ai vendu ma maison, quitté mon travail pour l’accompagner dans son rêve de tennis, et nous dormions dans les dortoirs de la base » a déclaré son père.
Comme le soulignent régulièrement les parents de joueurs professionnels, derrière chaque grande carrière se cachent souvent des années d’investissements financiers, de concessions et de sacrifices familiaux.
Une réalité parfois oubliée lorsqu’on observe aujourd’hui les succès et les revenus des meilleurs joueurs du circuit.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 10:21