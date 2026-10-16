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Le papa d’une ancienne top 5 explique ses sacri­fices : « Ne soyez pas jaloux de ma fille ! J’ai vendu ma maison, quitté mon travail… »

Par
Antoine Trupiano
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Qinwen Zheng semble enfin retrouver son meilleur niveau après plusieurs mois compli­qués, marqués par des problèmes physiques qui l’ont long­temps éloi­gnée des courts.

La Chinoise a notam­ment retrouvé le chemin du succès la semaine dernière en décro­chant un titre après une belle victoire face à Mirra Andreeva en finale.

Mais derrière cette réus­site se cache égale­ment une histoire fami­liale faite de nombreux sacrifices.

Interrogé par des médias chinois, son père est revenu sur les sacri­fices consi­dé­rables qu’il a dû consentir pour permettre à sa fille de réaliser son rêve. Des propos notam­ment relayés sur X par un compte de fans.

« Ne soyez pas jaloux de ma fille ! J’ai vendu ma maison, quitté mon travail pour l’ac­com­pa­gner dans son rêve de tennis, et nous dormions dans les dortoirs de la base » a déclaré son père.

Comme le soulignent régu­liè­re­ment les parents de joueurs profes­sion­nels, derrière chaque grande carrière se cachent souvent des années d’in­ves­tis­se­ments finan­ciers, de conces­sions et de sacri­fices familiaux.

Une réalité parfois oubliée lors­qu’on observe aujourd’hui les succès et les revenus des meilleurs joueurs du circuit.

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 10:21

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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