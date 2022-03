Choquée comme beau­coup par la retraite spor­tive et soudaine d’Ashleigh Barty à seule­ment 25 ans, Justine Henin a décidé de lui rendre un sacré bel hommage via ses réseaux sociaux.

« Chère Ash, je suis émue de vous voir quitter le tennis. Vous êtes vrai­ment une grande cham­pionne. J’ai été très impres­sionnée de vous voir remporter un Grand Chelem à domi­cile, un véri­table exploit qui a démontré votre force mentale et physique ! J’ai toujours aimé vous regarder jouer. Votre atti­tude et votre enga­ge­ment envers notre sport ont toujours été impec­cables et une source d’inspiration pour tous. Merci pour tout et bonne chance pour tous vos nouveaux projets. »