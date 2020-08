Le moment que nous attendions tous arrive enfin. Après cinq mois d’interruption, le tennis en compétition est de retour, et l’Open de Palerme fait office de tournoi de reprise du circuit WTA. Malgré les nombreux forfaits de dernière minute, comme Simona Halep ou Jelena Ostapenko, il y aura du beau monde en Italie. Petra Martic et Marketa Vondrousova seront les premières têtes de série. La présence des Belges Flipkens, Mertens et van Uyvtanck, ou des Russes Alexandrova et Kasatkina est également notable. Voici le tableau final complet de l’Open de Palerme, qui débute ce lundi 3 août.