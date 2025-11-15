Victime d’un compor­te­ment obses­sionnel de la part d’un inconnu lors du tournoi de Dubaï cette année, Emma Raducanu n’a pas été la seule joueuse à subir ce type de frayeur.

Lors d’une inter­view accordée au maga­zine Die Zeit, dont les propos sont relayés par Univers Tennis, l’Allemande Eva Lys, 40e mondiale, a livré un témoi­gnage glaçant.

« Certains ont réussi à obtenir les adresses des hôtels et même les numéros de chambre. Ça dépas­sait toutes les limites. Après chaque défaite, mille messages de haine direc­te­ment dans ma boîte. Ils décrivent en détail comment ils viole­raient ma mère ou tueraient ma famille. Malheureusement, c’est le quotidien. »