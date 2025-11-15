Victime d’un comportement obsessionnel de la part d’un inconnu lors du tournoi de Dubaï cette année, Emma Raducanu n’a pas été la seule joueuse à subir ce type de frayeur.
Lors d’une interview accordée au magazine Die Zeit, dont les propos sont relayés par Univers Tennis, l’Allemande Eva Lys, 40e mondiale, a livré un témoignage glaçant.
« Certains ont réussi à obtenir les adresses des hôtels et même les numéros de chambre. Ça dépassait toutes les limites. Après chaque défaite, mille messages de haine directement dans ma boîte. Ils décrivent en détail comment ils violeraient ma mère ou tueraient ma famille. Malheureusement, c’est le quotidien. »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 14:53